"دور الأسرة والمدرسة في تنمية الإبداع" رسالة ماجستير بمعهد البحوث والدراسات العربية

ناقش الباحث عمر محمد علي شومان، رسالة بعنوان "تطور مقترح للتكامل بين الأسرة والمدرسة لتنمية الإبداع لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية في مصر"، والتي حصل بها على درجة الماجستير بتقدير أمتياز من معهد البحوث والدراسات العربية.





وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور مصطفى رجب، أستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة سوهاج، وعميد الكلية سابقا «مشرفا»، و الدكتورة نادية يوسف كمال، أستاذ أصول التربية كلية البنات جامعة عين شمس «مناقشا»، والدكتور جمال الدهشان، أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة المنوفية «مناقشا».





قال الباحث، إنه هدف إلى تحديد متطلبات التكامل بين الأسرة والمدرسة في الدراسة، وذلك لتطوير الإبداع بين تلاميذ المرحلة الإبتدائية، وهذا يتطلب إعداد تصور مقترح، واستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي، وتم تحديد مشكلة الدراس الحالية على أنها محاولة لألقاء الضوء على العلاقة بين الأسرة في تنشئة الأطفال من حيث تنمية الإبداع لدى تلاميذ المدارس الإبتدائية.



