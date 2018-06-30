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شاهد.. انفجار صاروخ فضائي في اليابان

السبت 30/يونيو/2018 - 02:45 م
شاهد.. انفجار صاروخ فضائي في اليابان
انفجار صاروخ
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وكالات
 

انفجر صاروخ فضائي طورته شركة يابانية ناشئة لتوفير رحلات فضائية بأسعار معقولة، بعد لحظات من إطلاقه، في مشهد رصدته عدسات الكاميرات.

 

وأثناء الإطلاق من مدينة تايكي في محافظة هوكايدو اليابانية، ارتفع الصاروخ، الذي أنتجته شركة إنترستيلر تكنولوجيز 10 أمتار فقط قبل أن يسقط بعد 4 ثوان بسبب إخفاق المحرك.

 

وكان الصاروخ محملا بوقود الإيثانول والأكسجين السائل، بحسب موقع توكاتشي مينيتشي نيوز المحلي، مما أدى إلى حدوث انفجار كبير، فيما لم ينجم عن الحادث أي إصابات.

 

واعتذر رئيس الشركة، تاكاهيرو إناغاوا، عن الإطلاق الفاشل، وقال إن تحقيقا يجري في الحادث.

 

وكانت الشركة قد أجرت أول إطلاق لصاروخ مشابه في يوليو 2017، لكن العملية باءت بالفشل بعدما وصل الصاروخ إلى ارتفاع 10 كيلومترات.

 

شاهد.. انفجار صاروخ فضائي في اليابان
شاهد.. انفجار صاروخ فضائي في اليابان
شاهد.. انفجار صاروخ فضائي في اليابان
شاهد.. انفجار صاروخ فضائي في اليابان
المزيد عن: صاروخ شركة يابانية انفجار صاروخ انفجار اليابان
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