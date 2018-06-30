الصحة: 3 وفيات و23 إصابة في حادث إنقلاب أتوبيس رحلات بالغردقة

كلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكيلة وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالتوجه الى مستشفى رأس غارب للإطمئنان على الحالات المصابة واعداد تقرير لها، جاء ذلك على خلفية إنقلاب أتوبيس رحلات على طريق بني سويف - الزعفرانة، بمحافظة البحر الاحمر، مما أدى الى وفاة 3 مواطنين واصابة 23 أخرين.





وكلفت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية العاجلة، بمتابعة الموقف وامداد المحافظة بأي أطباء من التخصصات الطبية الدقيقة التي قد تحتاجها.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 15 سيارة اسعاف مجهزة، نقلت 3 مصابين الى مستشفى الغردقة العام، بينما تم نقل باقي المصابين والوفيات الى مستشفى رأس غارب المركزي.





وأضاف "مجاهد" الى أن الاصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد ومنها العمود الفقري، واشتباه كسور بالساق والفخذ، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف داخلي بالبطن، مشيراً الى أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.



