اللحظات الأخيرة في حياة محمد فاروق "بنزيما".. كيف كانت؟ (صور)





صدمة تعرض لها الوسط الرياضي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعدما توفي لاعب الاتحاد السكندري السابق محمد فاروق المٌلقب بـ"بنزيما" بعدما تعرض لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة ودية مع أصدقائه بقرية "أبا البلد" مركز بني مزار في محافظة المنيا.





ولعب محمد فاروق "بنزيمة" الذي توفى عن عمر يناهز 32 عاما لأندية مصر للمقاصة ثم الاتحاد وحرس الحدود والشمس في نهاية الموسم الماضي، وقبل وفاته إنضم لنادي سيدي سالم بكفر الشيخ.





إرهاق أثناء مباراة ودية

اللحظات الأخيرة في حياة محمد فاروق، كانت سعيدة تارة ومؤلمة تارة آخرى مصحوبة بالإستغفار، فقبل وفاته كان يلعب كرة خماسي مع أصدقائه، وشعر بإرهاق أثناء اللعب وسقط أرضا وحاول زملائه إسعافه لكنه توفى في الحال.



