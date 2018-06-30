اللحظات الأخيرة في حياة محمد فاروق "بنزيما".. كيف كانت؟ (صور)
السبت 30/يونيو/2018 - 02:33 م
محمد العطار
صدمة تعرض لها الوسط الرياضي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعدما توفي لاعب الاتحاد السكندري السابق محمد فاروق المٌلقب بـ"بنزيما" بعدما تعرض لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة ودية مع أصدقائه بقرية "أبا البلد" مركز بني مزار في محافظة المنيا.
ولعب محمد فاروق "بنزيمة" الذي توفى عن عمر يناهز 32 عاما لأندية مصر للمقاصة ثم الاتحاد وحرس الحدود والشمس في نهاية الموسم الماضي، وقبل وفاته إنضم لنادي سيدي سالم بكفر الشيخ.
إرهاق أثناء مباراة ودية
اللحظات الأخيرة في حياة محمد فاروق، كانت سعيدة تارة ومؤلمة تارة آخرى مصحوبة بالإستغفار، فقبل وفاته كان يلعب كرة خماسي مع أصدقائه، وشعر بإرهاق أثناء اللعب وسقط أرضا وحاول زملائه إسعافه لكنه توفى في الحال.
آخر تقسيمة لـ"بنزيما"
قبل ذلك اللقاء الودي شارك في التدريبات الصباحية مع ناديه الجديد "سيدي سالم"، حيث شارك في تقسيمة لمدة 30 دقيقة، ولم يظهر عليه فيها أي علامات تعب اثناء التدريب وكان بكامل ليقاته.
الخروج للسفر لأهله
وكأن "بنزيما" يشعر بأن تلك الساعات هي الأخيرة في عمره، حيث تقدم بطلب إجازة يومين من إدارة نادي سيدي سالم، للسفر إلى المنيا وقضاء وقت ممتع مع أسرته، إلا أنه لم يستكمل تلك الأجازة وتوفي في المباراة مع أصدقاءه.
استغفار محمد فاروق
وخلال الصفحة الشخصية للاعب، ظهرت العديد من الرسائل التي تنعي محمد فاروق بنزيما نجم الإتحاد السكندري، ولكن اللاعب نفسه كانت آخر كلماته عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" تخص الدعاء والإستغفار، حيث كتب بنزيما: "اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".