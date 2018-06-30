مهاجم منتخب سويسرا محط أنظار الهلال السعودي





ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، تتفاوض مع السويسري هاريس سيفيروفيتش، مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي، والذي يمثل منتخب بلاده بشكل أساسي في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.وجاء ذلك بطلب من البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لنادي للهلال، والذي وصل أمس إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.وبدأت الإدارة في التفاوض مع المهاجم السويسري، ليكون ضمن قائمة اهتمامات "الزعيم"، والتي تضم المهاجم البيروفي المخضرم باولو جيريرو، لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية وبدنية رائعة.وشارك "سيفيروفيتش"، مع منتخب بلاده في المونديال في مبارات البرازيل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إضافة إلى مباراة صربيا التي حققت فيها سويسرا، الفوز بهدفين مقابل هدف، بينما غاب اللاعب عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام كوستاريكا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.وانتقل اللاعب السويسري إلى صفوف بنفيكا، الموسم الماضي، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني ولكن لم يكن مهاجم الفريق الأساسي.وشارك اللاعب في 29 مباراة الموسم الماضي مع بنفيكا، سجل خلالها سبع أهداف وشارك في صناعة هدفين.