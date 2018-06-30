محافظ الشرقية يتابع أعمال توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق

تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، سير أعمال توسعة مستشفي طب وجراحة العيون بتكلفة مالية تبلغ 11 مليون و 410 ألف جنيه بمركز ومدينة الزقازيق، مشدداً على سرعة الإنتهاء من الأعمال مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال والإلتزام بالمواصفات وضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات بالتنسيق بين جميع جهات العمل المعنية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تقاعس أو إهمال.





وأكد المحافظ، أن الدولة تولي كل الإهتمام بقطاع الصحة واستكمال المشروعات المتعثرة به وإزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه الإنتهاء منها للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير العلاج للمواطن البسيط من أبناء المحافظة.



