محافظ الشرقية يتابع أعمال توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق
السبت 30/يونيو/2018 - 02:31 م
تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، سير أعمال توسعة مستشفي طب وجراحة العيون بتكلفة مالية تبلغ 11 مليون و 410 ألف جنيه بمركز ومدينة الزقازيق، مشدداً على سرعة الإنتهاء من الأعمال مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال والإلتزام بالمواصفات وضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات بالتنسيق بين جميع جهات العمل المعنية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تقاعس أو إهمال.
وأكد المحافظ، أن الدولة تولي كل الإهتمام بقطاع الصحة واستكمال المشروعات المتعثرة به وإزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه الإنتهاء منها للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير العلاج للمواطن البسيط من أبناء المحافظة.
ومن جانبه صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جاري الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لتوسعة مستشفي طب وجراحة العيون من خلال إنشاء مبنى جديد مكون من 5 طوابق وتجهيزه بالأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة لمرضى العيون من أبناء المحافظة، منوهًا إلى أن المستشفى من مشروعات قطاع االصحة المتعثرة على أرض المحافظة والذي تم توفير اعتماد مالي يبلغ 11 مليون و410 ألف جنيه للإنتهاء من إنشاءه ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد له.