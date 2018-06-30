سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-6-2018 واستقرار العملة السعودية
السبت 30/يونيو/2018 - 02:29 م
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية للبنوك اليوم السبت، مسجلاً 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك بلوم مصر عند مستوى 4.76 جنيها، في حين بلغ أقل سعر للبيع 4.77 جنيها في بنك الاسكندرية.
وبلغ سعر العملة السعودية، في البنك الأهلي الكويتي 4.74 جنيها للشراء، و4.78 جنيها للبيع، وفي بنك مصر عند مستوى 4.74 جنيها للشراء، و4.77 جنيها للبيع، وكذلك فى البنك الأهلي المصري، وسجلت العملة السعودية 4.73 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع في بنك القاهرة.