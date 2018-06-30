فتاة سورية تستخدم علب الصفيح كأرجل صناعية (صورة)

ظهرت فتاة سورية تبلغ من العمر 8 سنوات وهي تتجول في مخيم للاجئين في تركيا على أطراف صناعية مصنوعة من أنابيب بلاستيكية وعلب الصفيح.



وقالت صحيفة "التليجراف" إن الفتاة مايا مرعي ولدت بدون أرجل بسبب حالة خلقيّة، وحتى الآن كانت تمشي على الأطراف الاصطناعية المصنوعة في المنزل من قبل والدها محمد مرعي، 34 سنة، الذي يشترك في نفس العجز المعروف بالقطع الخلقي والذي يعني أن الشخص يولد بدون الأطراف السفلية.



ووفقا للصحيفة، شوهدت صور مايا في جميع أنحاء العالم، وتم نقلها لإسطنبول لتلقي العلاج