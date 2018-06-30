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إنجلترا وكولومبيا.. التاريخ لا يعترف بـ"الأصفار" فقط

السبت 30/يونيو/2018 - 01:09 م
إنجلترا وكولومبيا.. التاريخ لا يعترف بـالأصفار فقط
إنجلترا
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عمر عبد العزيز
 
يصطدم المنتخب الإنجليزي بنظيره الكولومبي، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي بمونديال روسيا 2018، يوم الثلاثاء 3 من يوليو في الساعة الثامنة مساءً، علي ملعب سبارتاك. 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن مواجهات المنتخبين والأرقام المتعلقة بها، علي النحو التالي.

- واجه المنتخب الإنجليزي نظيره الكولومبي في 5، لم يخسر في أي منها، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين أي أنه لم يخسر، كما فاز في مباراة بالمونديال بثنائية نظيفة.

- انتهت آخر مباراة بين إنجلترا وكولومبيا بفوز منتخب الأسود الثلاثة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكانت في مايو 2005، بفضل هاتريك مايكل أوين. 

- لعب المنتخبان الكولومبي والإنجليزي في كأس العالم مرة واحدة، وفاز فيها الإنجليز بثنائية نظيفة، أحرزها كل من ديفيد بيكهام ودارن أندرتون بدور المجموعات خلال مونديال 1998. 

- وصل المنتخب الكولومبي للمراحل الإقصائية بكأس العالم ثلاث مرات، وهذه هي المرة الثانية له علي التوالي للمراحل الإقصائية، حيث تأهل خلال مونديال (1990، 2014، 2018).

- 3 من أهداف كولومبيا ال 5 في هذه النسخة من المونديال سجلت من كرات ثابتة، بينما سجلت إنجلترا 6 أهداف من كرات ثابتة وهي المنتخب الأكثر في المونديال. 

- سجلت كولومبيا أهدافاً في آخر 6 مباريات لعبها في كأس العالم، بينما كانت آخر مرة فشل فيها بالتسجيل خلال نسخة 1998 أمام إنجلترا (هزم 2-0)


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