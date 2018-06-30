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عمليات إجلاء جديدة فى كاليفورنيا جراء حرائق الغابات

السبت 30/يونيو/2018 - 01:13 م
عمليات إجلاء جديدة فى كاليفورنيا جراء حرائق الغابات
حرائق غابات فى كاليفورنيا
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خاطر عبادة
 

اندلعت حرائق غابات جديدة فى مقاطعة كونكورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم، حيث طالب السلطات من سكان منطقة وادى اجناثيو بمغادرة منازلهم.


كما طالبت السلطات من السكان بإغلاق النوافذ والأبواب واصطحب حيواناتهم لدى المغادرة الفورية، ودمّر الحريق نحو150 فداناً، ووقعت عمليات الإخلاء فى أحباء مونتيسيتو وكريست رانس بتلك المقاطعة.


وقال متحدث بإسم المقاطعة "ريان باين"، إنّ الحريق يتحرك بسرعة كبيرة مدفوعاً بقوة الرياح التى تجاوزت 15 ميل فى الساعة، كما بلغت درجات الحاراة 90 فهرنهايت، مضيفاً أنه تم إخلاء عدة منازل على طول كريستال رانش درايف، الليلة الماضية، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس".

 

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