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ضبط 400 لتر بنزين مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالجيزة

السبت 30/يونيو/2018 - 01:12 م
ضبط 400 لتر بنزين مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 51 مخالفة تموينية، تنوعت مابين 11 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، 11 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، 4 مخالفات تجميع واستيلاء على بنزين 80 المدعم، بإجمالي المضبوطات 400 لتر.

وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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