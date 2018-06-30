9.4 مليون جنيه إجمالى تداولات السندات خلال الربع الثانى من 2018





بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الربع الثاني من 2018 نحو 9,493 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهور نحو 8,992 ألف سند تقريبا .





والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,753.25 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



