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9.4 مليون جنيه إجمالى تداولات السندات خلال الربع الثانى من 2018

السبت 30/يونيو/2018 - 01:06 م
9.4 مليون جنيه إجمالى تداولات السندات خلال الربع الثانى من 2018
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عبدالرحمن العويسى
 

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الربع الثاني من 2018  نحو 9,493 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهور نحو 8,992 ألف سند تقريبا .

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,753.25 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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