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468.6 مليون جنيه مشتريات الأجانب في البورصة خلال 3 أشهر

السبت 30/يونيو/2018 - 01:05 م
468.6 مليون جنيه مشتريات الأجانب في البورصة خلال 3 أشهر
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عبدالرحمن العويسى
 

سجلت تعاملات المصريين نسبة 64.34 % من إجمالي تعاملات البورصة خلال الربع الثاني من 2018 ، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.49 % والعرب على 11.17 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 2.137 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 468.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,753.25 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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