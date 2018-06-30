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رأسمال البورصة يتراجع 6.4% خلال 3 أشهر

السبت 30/يونيو/2018 - 01:05 م
رأسمال البورصة يتراجع 6.4% خلال 3 أشهر
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عبدالرحمن العويسى
 

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 911 مليار جنيه في نهاية الربع الثانى وذلك تراجع عن الربع الماضي قدره 6.4%.

واستحوذت الأسهم على 89.16% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.84% خلال الربع الثنى.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,753.25 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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