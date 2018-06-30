تعديلات طرأت على سيارة DBS سوبر ليجيرا.. تعرف عليها

قامت أستون مارتن، بإضافة تعديلات بسيطة على سيارتها DBS سوبر ليجيرا الجديدة عن طريق تعديل محرك V12 سعة 5200 سي سي ليصبح بقوة 715 حصانا و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، واعتمدت على ناقل حركة بثماني سرعات.





وتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.4 ثوان مع سرعة قصوى تبلغ 340 كم/س و181.5 كجم من القوة المثبطة على هذه السرعة، ما يضمن راحة تماثل السير بسرعة 30 كم/س فقط.



