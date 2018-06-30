تعديلات طرأت على سيارة DBS سوبر ليجيرا.. تعرف عليها
السبت 30/يونيو/2018 - 01:01 م
قامت أستون مارتن، بإضافة تعديلات بسيطة على سيارتها DBS سوبر ليجيرا الجديدة عن طريق تعديل محرك V12 سعة 5200 سي سي ليصبح بقوة 715 حصانا و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، واعتمدت على ناقل حركة بثماني سرعات.
وتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.4 ثوان مع سرعة قصوى تبلغ 340 كم/س و181.5 كجم من القوة المثبطة على هذه السرعة، ما يضمن راحة تماثل السير بسرعة 30 كم/س فقط.
وتتوفر DBS سوبر ليجيرا مع مجموعة متنوعة من الألوان الداخلية والخارجية المبهرة، مع ألوان مختلفة لمكابس المكابح، ويمكن الحصول على خيارات أكثر عبر الضغط هنا من أجل الدخول إلى معدل DBS سوبر ليجيرا اﻹفتراضي.
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