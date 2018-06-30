ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعديلات طرأت على سيارة DBS سوبر ليجيرا.. تعرف عليها

السبت 30/يونيو/2018 - 01:01 م
تعديلات طرأت على سيارة DBS سوبر ليجيرا.. تعرف عليها
سيارة - أرشيفية
طباعة
 
قامت أستون مارتن، بإضافة تعديلات بسيطة على سيارتها DBS سوبر ليجيرا الجديدة عن طريق تعديل محرك V12 سعة 5200 سي سي ليصبح بقوة 715 حصانا و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، واعتمدت على ناقل حركة بثماني سرعات.

وتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.4 ثوان مع سرعة قصوى تبلغ 340 كم/س و181.5 كجم من القوة المثبطة على هذه السرعة، ما يضمن راحة تماثل السير بسرعة 30 كم/س فقط.

وتتوفر DBS سوبر ليجيرا مع مجموعة متنوعة من الألوان الداخلية والخارجية المبهرة، مع ألوان مختلفة لمكابس المكابح، ويمكن الحصول على خيارات أكثر عبر الضغط هنا من أجل الدخول إلى معدل DBS سوبر ليجيرا اﻹفتراضي.
المزيد عن: عربيه عربية سيارة جديدة سيارة سيارات تعديلات جديدة تعديلات اكتشف أستون مارتن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
16:00
-
الأرجنتين
أوروجواي
-
x
20:00
-
البرتغال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 1:30:01 PM