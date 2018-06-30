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مغربي يتحرش بصديقة كريستيانو رونالدو في المونديال (صور)

السبت 30/يونيو/2018 - 12:56 م
مغربي يتحرش بصديقة كريستيانو رونالدو في المونديال (صور)
جورجينا
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الفجر الرياضي
 

لاحق شاب مغربي صديقة كريستيانو رونالدو نجم البرتغال وأم طفليه  خلال مباراة المغرب والرتغال في دور المجموعات بكأس العالم 2018.

وظهرت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو غاضبة من هذا التصرف، بينما كان الشاب المغربي مستمتعَا بالمحاولة مع خطيبة أفضل لاعب في العالم.

واضطرت جورجينا رودريجيز أمام مضايقات الشاب المغربي من إظهار خاتم الخطوبة له.


مغربي يتحرش بصديقة كريستيانو رونالدو في المونديال (صور)
مغربي يتحرش بصديقة كريستيانو رونالدو في المونديال (صور)
مغربي يتحرش بصديقة كريستيانو رونالدو في المونديال (صور)
مغربي يتحرش بصديقة كريستيانو رونالدو في المونديال (صور)
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