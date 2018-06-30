"عندما تحدث السيسي عن ثورة يونيو".. ماذا قال عنها في 4 مناسبات؟





من آن إلى آخر، يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ثورة 30 يونيو ودورها في تغيير واقع مصر وحاضرها، بإطاحتها للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان، بعد إنتفاضة الشعب المصري ضد سياستهم.





المصريون أوقفوا موجة التطرف

ففي كلمته للشعب في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، اليوم السبت، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تحتفل مصر اليوم، بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو 2013، ذلك اليوم الخالد في تاريخ مصر، عندما قال الشعب المصري العظيم كلمته بصوت هادرٍ مسموع، لينحني العالم احتراماً لإرادته، ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها، من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام".





وأضاف: في ذلك اليوم المشهود، انتفض ملايين المصريين، نساءً ورجالاً، شيوخاً وشباباً، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمرٍ أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قِبْلَةً للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل.





وتابع: في ذلك اليوم المشهود، أَوْقَفَ المصريون موجةَ التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْلْ والقول الأخير.





نموذج فريد في تاريخ الثورات

وفي ذكراها الرابعة، قال "السيسي": "لقد كانت ثورة الثلاثين من يونيو نموذجاً فريداً في تاريخ الثورات الشعبية، حيث يثور الشعب ويعلن إرادته واضحة جلية، فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية، في مشهدٍ تاريخي، لن يُمحَى من ذاكرة من عايشوه، وسيظل ملهماً لأجيالٍ مقبلة من أبنائنا وبناتنا".





الشعب المصري استعاد هويته

أما في الذكرى الثالثة لثورة يونيو في 2016، قال أن تلك الثورة استعاد بها الشعب المصري هويته وصوب بها مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وأنها جسدت إصرار الشعب المصري على تحقيق أهدافه، ورسوخ عزيمته على صون عزته وكرامته، وقدرته على تجاوز ما يتعرض له من تحديات وصعوبات ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدة الشعب المصري واصطفافه الوطني.









30 يونيو أعادت طموحات المصريين