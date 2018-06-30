مركز البحرين للدراسات ينظم مؤتمرا لاستعراض فضائح "آل خليفة" في قطر





ينظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، مؤتمرا بعنوان "حُكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة"، بحضور ومشاركة نخبة متميزة من أكاديميين وباحثين ومتخصصين ومهتمين، في مجالات الفكر والتاريخ والثقافة.ويتضمن المؤتمر 3 جلسات متخصصة، لمناقشة 3 محاور رئيسية، الأول حول “الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجُزر البحرين”، أما المحور الثاني، فيتحدث عن “التمرد على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر”، والثالث سيكون بعنوان “العدوان القطري على الديبل في عام 1986”، فيما سيتناول حقبة زمنية مهمة من تاريخ منطقة الخليج العربي، وهي حكم آل خليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر، منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762.وأعرب رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، عن سعادته بانعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، باعتباره فعالية جديدة ضمن سلسلة فعاليات المركز، بهدف بيان الحقائق والإنجازات فيما يتعلق بتاريخ حكم آل خليفة على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بأحداث الحاضر واتجاهات المستقبل.وقال الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، إن المؤتمر سوف يصدر عنه توصيات ختامية بشأن ما سوف يتم استعراضه من أحداث وشواهد، ليستكمل بذلك بعدا أصيلا لحقيقة الأوضاع، لا سيما بعد تنظيم منتدى “دراسات” (قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط) وتدشين كتاب (العدوان القطري على الديبل عام 1986)، موضحا أن المؤتمر يمثل إضافة جديدة لتناول وقائع تاريخية ثابتة ما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن، وذلك من خلال مناقشة رصينة وطرح موضوعي.