91.9 مليار جنيه إجمالى قيمة تداولات البورصة خلال الربع الثانى

بلغ إجمالي قيمة التداول فى البورصة خلال الربع الثاني من 2018 نحو 91.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15,736 مليون ورقة منفذة على 1,598 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 112.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 19,680 مليون ورقة منفذة على 1,917 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.





وسجلت بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 53.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 68.6 مليون ورقة منفذة على 8.829 عملية خلال الربع الثانى.





واستحوذت الأسهم على 89.16% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.84% خلال الربع الثانى.



