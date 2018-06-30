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برعاية "الرقابة الإدارية".. جامعة الفيوم تطلق مبادرة للعلاج البيطري

السبت 30/يونيو/2018 - 12:48 م
برعاية الرقابة الإدارية.. جامعة الفيوم تطلق مبادرة للعلاج البيطري
رئيس جامعة الفيوم خالد حمزة
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 قررت جامعة الفيوم إطلاق حملة الفحص الشامل للمواشي بنطاق المحافظة ضد الإصابة بالجلد العقدي تحت شعار "الفيوم خالية من الجلد العقدي" وبرعاية رئيس الجامعة الدكتور خالد حمزة، وإشراف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أشرف رحيل.

 

وتهدف الحملة لعمل مسح شامل لجميع المواشي بالمحافظة، وعمل اختبار مرض الجلد العقدي وتحديد الحالات المصابة، وتقديم العلاج اللازم في إطار خطة الدولة لعلاج تلك المصابة وتحصين غير المصابة.

 

وقال رئيس الجامعة إن الحملة تهدف لفحص المواشي كافة بالمحافظة والبالغ عددها 90 ألف؛ لاستكشاف مدى إصابتهم بالجلد العقدي من عدمه والقيام بعلاج الحالات الإيجابية المصابة، مضيفًأ أن الحملة وفرت فرق طبية بيطرية لإجراء الكشف الكامل خلال الفحص وإجراء الاختبار والعلاج.

 

 ولفت حمزة إلى أن جامعة الفيوم ستتكفل بأي مصروفات خاصة بتحليل مرض الجلد العقدي ونفقات الكشف ومستلزماته من الأدوات اللازمة للعلاج، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية كافة بالمحافظة.

 

ووجه حمزة الشكر لجهاز الرقابة الإدارية الذي يقوم بدور وطني مخلص ليس في كشف الفساد فقط،و إنما في عملية التنمية المستدامة وخدمة المجتمع في المحافظات كافة.

المزيد عن: هيئة الرقابة الإدارية رئيس جامعة الفيوم خالد حمزة خالد حمزة حملة جامعة الفيوم المواشي
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