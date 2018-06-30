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انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)

السبت 30/يونيو/2018 - 12:55 م
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
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منى صموئيل
 
شهد موقع مبنى نقابة المحامين مرحلة جديدة من تطورات الإنشاء، حيث بدأت عملية التدعيم الحديدي لسند جوانب الحفر.

وتأتي تلك العملية في أعقاب انتهاء عملية حقن التربة بكامل المساحة المخصصة للبناء، لحماية المنشآت المجاورة في أثناء الحفر، وتهيئة التربة لذلك.

كما شهد الموقع انتهاء المرحلة الأولى من عملية الحفر، وحفر ثلاثة آبار لتخفيض منسوب المياه الجوفية على المستوى العام للمبنى، على أن تبدأ المرحلة الثانية من الحفر مع منتصف شهر يوليو المقبل، بعد التأكد من سند المباني المجاورة حرصا على عدم حدوث أي أضرار.
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
انتهاء المرحلة الأولى من حفر مبنى المحامين الجديد (صور)
المزيد عن: نقابة المحامين مبنى المحامين المحامين
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