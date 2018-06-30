عاجل.. البورصة تخسر 63.1 مليار جنيه خلال 6 أشهر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجع جماعى، خلال تعاملات جلسات الربع الثانى من عام 2018، حيث تراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة 6.31% متأثراً بعمليات بيعية قوية من قبل المتعاملين وخاصة الأجانب والمصريين، وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة أرباح قدرها 63.1 مليار جنيه.





وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 911 مليار جنيه في نهاية الربع الثانى وفقد نحو 63.1 مليار جنيه حيث استهل تعاملاته خلال الربع الثانى على مستوى 974.1 مليار جنيه.





وانخفض مؤشر السوق الرئيسي " EGX30" بنسبة 6.31% ليبلغ مستوى 16348.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنحو 7.62% ليبلغ مستوى 804.64 نقطة، كما فقد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا نحو 7.87% ليبلغ مستوى 2062.11 نقطة.





وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 91.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15,736 مليون ورقة منفذة على 1,598 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 112.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 19,680 مليون ورقة منفذة على 1,917 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.



