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المؤسسات تستحوذ على 48.72% من تعاملات البورصة خلال الربع الثانى

السبت 30/يونيو/2018 - 12:48 م
المؤسسات تستحوذ على 48.72% من تعاملات البورصة خلال الربع الثانى
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عبدالرحمن العويسى
 
استحوذت المؤسسات على 48.72 % من إجمالي تعاملات البورصة خلال الربع الثاني من 2018 وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.28 %، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 362.39 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 11,753.25 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 350.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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