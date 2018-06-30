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العبادي: سنلاحق الدواعش في جحورهم وسنقتلهم ولن نتفاوض معهم

السبت 30/يونيو/2018 - 11:29 ص
العبادي: سنلاحق الدواعش في جحورهم وسنقتلهم ولن نتفاوض معهم
حيدر العبادي
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وكالات
 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، ملاحقة عناصر تنظيم داعش في كل مكان بما في ذلك الجبال، مؤكداً أنه لن يتفاوض معهم وأن من يتصور ذلك فهو واهم.

 

وقال العبادي، في كلمة له خلال احتفالية ذكرى ثورة العشرين نشرها موقع (السومرية نيوز) الاخباري، اليوم، إنه "لا يحق لأحد أن يُضيّع الإنجاز المتحقق بعد أن انتصرنا على كل التحديات التي واجهتنا"، داعياً الجميع إلى "التوحد وأن لا يحاول الأعداء تفرقتنا".

 

وأضاف العبادي "مثلما انتصرنا وحررنا أراضينا بتوحدنا، نحتاج للتوحد في المرحلة المقبلة" لافتاً إلى "أننا سنلاحق الخلايا المتبقية من الإرهاب في جحورها وسنقتلها، سنلاحقهم في كل مكان في الجبال والصحراء".

 

وتابع العبادي أن "البعض الذي يتصور أن نتفاوض مع داعش فهو واهم، هذا لم نتبعه في العراق، رفضناه في السابق ونرفضه اليوم، فهؤلاء جزاؤهم القتل".

 

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وعد أول أمس الخميس، بقتل منفذي جريمة المختطفين على طريق كركوك ديالى.

المزيد عن: رئيس الوزراء العراقي داعش حيدر العبادي العراق الدواعش
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