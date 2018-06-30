بالتاريخ والأرقام| بلجيكا تتفوق على اليابان





يستعد المنتخب البلجيكي لمواجهة نظيره الياباني، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، يوم 2 يوليو، في الساعة الثامنة مساءً علي ملعب روستوف أرينا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات والأرقام التاريخية عن هذه المباراة، علي النحو التالي :





-التقي منتخبي اليابان وبلجيكا في 5 مواجهات، انتصر المنتخب البلجيكي في مباراة واحدة فقط منها، وهُزم في مباراتين وتعادلا في اثنين، وكان هذا الانتصار في أخر لقاء جمع بينهما في نوفمبر 2017 عندما انتصر الشياطين الحمر بهدف دون رد أحرزه روميلو لوكاكو.





-المباراة الوحيدة التي جمعت بين الشياطين الحُمر والساموراي الأزرق بكأس العالم كانت في نسخة 2002، وتعادلا حينها بنتيجة (2-2).





-وصل المنتخب البلجيكي إلى المراحل الإقصائية في كأس العالم للمرة السادسة في آخر 7 مشاركات لهم في كأس العالم، وكان الاستثناء الوحيد في عام 1998، ويتطلعون للوصول إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخهم بعد نسخة 1986، ونسخة 2014.





-لم تحافظ بلجيكا على نظافة شباكها في مبارياتها الـ11 في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم، حيث خسرت 8 منها وانتصرت في اثنين وتعادلت في واحدة، وأيضاً 5 من آخر 9 مباريات في الأدوار الإقصائية ذهبت إلى أشواط إضافية، بينما واحدة فقط أنتهت بركلات الترجيح والتي كانت ضد منتخب إسبانيا عام 1986.





-سجل لاعبو بلجيكا أهدافاً أكثر من أي فريق آخر في مرحلة المجموعات من هذا المونديال، حيث أحرزوا 9 أهدافاً، وكانوا أيضاً من ضمن ثلاثة منتخبات استطاعت أن تجمع العلامة الكاملة من المجموعة والانتصار في الثلاث جولات، مع كلاً من منتخب كرواتيا ومنتخب الأوروجواي.





-لم يهزم المنتخب البلجيكي في آخر 22 مباراة خاضها، حيث انتصر في 17 وتعادل في 5 مباريات فقط، وتُعد آخر هزيمة لهم في سبتمبر 2016 ضد المنتخب الإسباني بنتيجة (2-0).





-فشل منتخب اليابان في التسجيل في 5 مباريات من الـ6 مباريات الأخيرة في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية، بعدما هُزم في 3 منهم وتعادل في 2، وأهدافهم الوحيدة في انتصارهم الوحيد على الدنمارك بنتيجة (3-1) في 2010.





-منذ انطلاق كأس العالم لأول مرة عام 1998، تناوب محاربي الساموراي بين الإقصاء في مراحل المجموعات (1998، 2006، 2014) وبين الوصول إلى دور الـ16 أعوام (2002، 2010، 2018)، ولم يتمكنوا حتى الأن من تجاوز دور الـ16.





-سجل المهاجم الرائع روميلو لوكاكو 23 هدفاً في 20 مباراة خاضها مع منتخب بلجيكا، من بينهم أربعة أهداف من أربع تسديدات على المرمى في كأس العالم هذا العام، متعادلاً مع كريستيانو رونالدو، وهو اللاعب الوحيد في مرحلة المجموعات الذي سجل أهدافاً بقدمة اليمنى وقدمة اليسرى وأيضاً بالرأس.





-منذ عام 2010 سجل كيسوكي هوندا 4 أهداف وصنع ثلاث من آخر 10 أهداف لليابان في كأس العالم، من بينهما هدف واحد وصناعة هدف وحيد في المونديال الحالي على الرغم من إشتراكه في 38 دقيقة فقط حتى الأن.





-لم يسجل المنتخب الياباني في المباراتين الوحيدين الذي وصل فيهم إلى دور الـ16 سوى هدف واحد والذي كان ضد تركيا بنسخة 2002، والتي هُزموا فيها بهدف دون رد، بينما المباراة الأخرى كانت ضد منتخب الباراجواي في نسخة 2010، والتي انتهت بالتعادل السلبي ومن ثم خسارة الساموراي الأزرق بنتيجة (5-3) في ركلات الترجيح.