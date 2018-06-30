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ناجي قمحة: الشعب رفض تغيير هويته في 30 يونيو (فيديو)

السبت 30/يونيو/2018 - 11:22 ص
ناجي قمحة: الشعب رفض تغيير هويته في 30 يونيو (فيديو)
أحمد ناجي قمحة
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ندى محمد
 
قال أحمد ناجي قمحة، رئيس وحدة الدراسات الإعلامية والرأي العام بمركز الاهرام، إن الشعب المصري هو جوهر 30 يونيو وبطل هذه الثورة بعدما رفض حكم الإخوان ومحاولة تغيير هويته، مشيرا إلى أنه تصدى ايضا لمحاولة كسر إرادته من خلال اخونة الدولة والتقليل من هيبة الدولة.

وأضاف في لقاء ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، أن الرئيس المخلوع محمد مرسي لم يدرك لمن يوجه خطاباته وكان دائما يخاطب الاهل والعشيرة وبنى سياساته الخارجية وعلاقاته الاقتصادية على هذا الأساس، متابعا أن جميعها كانت علامات على المشروع الخاص بالتنظيم الدولي للإخوان والذي خرج الشعب المصري لإيقافه.
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