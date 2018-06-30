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الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس تابعة للحوثيين في الحديدة

السبت 30/يونيو/2018 - 11:17 ص
الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس تابعة للحوثيين في الحديدة
إسقاط طائرة تجسس - أرشيفية
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وكالات
 

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني طائرة ‏استطلاع تابعة لمليشيا ‏الحوثي الانقلابية في سماء مديرية حيس ‏جنوب محافظة الحديدة.‏

 

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية "إن الطائرة ‏التي تم إسقاطها إيرانية الصنع ‏تستخدمها المليشيا في ‏العمليات الاستخباراتية".‏

 

وكانت قوات الجيش قد تمكنت الخميس الماضي ‏من ‏إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمليشيا قُرب ‏مطار الحديدة.

 

وفي محافظة الجوف هاجمت وحدات من الجيش ‏الوطني عناصر للمليشيا ‏الحوثية في مديرية ‏المتون غرب المحافظة، مكبدة المليشيا قتلى وجرحى ‏في ‏صفوفها.‏

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