الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس تابعة للحوثيين في الحديدة
السبت 30/يونيو/2018 - 11:17 ص
وكالات
أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني طائرة
استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في سماء مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع
الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية "إن الطائرة التي تم إسقاطها إيرانية
الصنع تستخدمها المليشيا في العمليات الاستخباراتية".
وكانت قوات الجيش قد تمكنت الخميس الماضي
من إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمليشيا قُرب مطار الحديدة.
وفي محافظة الجوف هاجمت وحدات من الجيش الوطني عناصر للمليشيا الحوثية في مديرية المتون غرب المحافظة، مكبدة المليشيا قتلى وجرحى في صفوفها.