"المترو": لا جديد بشأن موقف فتح وإغلاق محطة السادات
السبت 30/يونيو/2018 - 11:09 ص
كرستينا عياد
تحل اليوم السبت الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، وشهدت السنوات السابقة، قرار إغلاق لمحطة السادات بميدان التحرير وذلك لـدواعٍ أمنية، ومن ثم إعادة فتحها للعمل مرة أخرى.
وبالتزامن مع هذه المناسبة، صرح أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بأنه لا توجد قرارات جديدة تخص فتح أو إغلاق محطة السادات.
وأكد في تصريحات إلى "الفجر" أن المحطة تعمل بصورة طبيعية، وفق مواعيد التقاطر اليومية العادية.
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