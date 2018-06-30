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عمدة فيتيربو بإيطاليا يهدي زاهي حواس جائزة الحفاظ على الآثار

السبت 30/يونيو/2018 - 11:04 ص
عمدة فيتيربو بإيطاليا يهدي زاهي حواس جائزة الحفاظ على الآثار
جانب من الحفل
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حسام زيدان
 
أهدى عمدة مدينة فيتيربو بإيطاليا، جائزة الحفاظ على الآثار، لعالم المصريات المعروف الدكتور زاهي حواس.

وجاء تكريم "حواس" في إطار المهرجان المصري الكبير المقام بمدينة فيتيربو بإيطاليا.

وتحدث عالم الآثار المصرية، أمام  ٣٠٠٠ إيطالي عن الاكتشافات الحديثة في مصر. 
 
وأضاف أن الاكتشافات الحديثة، تؤكد أن مصر بها الكثير من الآثار غير المكتشفة.

وشهد المهرجان، حضور السفير المصري في إيطاليا هشام بدر، والفنانة ليلي علوي، وأعلن حواس، في المهرجان عن افتتاح معرض نماذج توت عنخ آمون، ومتحف الأيقونات القبطية. 

وقدم للحفل "كلاوديو" مندوب السفارة الإيطالية بالقاهرة وطالب "حواس" الحضور بضرورة زيارة مصر فهي آمنة ومستعدة لاستقبال السائحين من كل أنحاء العالم. 
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