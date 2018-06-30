اليابان في موقف صعب أمام بلجيكا بدور الـ 16 بالمونديال

يخوض منتخب بلجيكا لقاء قوي أمام اليابان، يوم الإثنين المقبل، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.







يشارك منتخب بلجيكا في المونديال للمرة الـ 13 في تاريخه، أولى مشاركاته كانت في 1930 ويعتبر أفضل إنجاز المركز الرابع 1986، بينما يدخل اليابان البطولة للمرة السادسة ويعد أفضل إنجازاته الوصول لدور الـ 16 مرتين أعوام؛ 2002، 2010.





نجح منتخب بلجيكا في احتلال صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على إنجلترا في الجولة الثالثة، احتل المنتخب الياباني المركز الثاني في المجموعة الثانية وتفوق على السنغال باللعب النظيف.





وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" ما يفعله منتخبي بلجيكا واليابان حينما يتأهلون لمرحلة خروج المغلوب في كأس العالم منذ 86 حتى الآن:





1- منتخب بلجيكا:



في مونديال 86، فازت بلجيكا على الاتحاد السوفيتي برباعية وتأهلت لدور الربع النهائي، أما لسوء حظها فقد خسرت من انجلترا بهدف نظيف في دور الـ 16 من بطولة 90، وللمرة الثانية على التوالي تخرج من نفس الدور بعد الخسارة من ألمانيا بثلاثية.



وفي مونديال 2002، تلقى المنتخب البلجيكي هزيمة بثنائية نظيفة من البرازيل، أما في النسخة الأخيرة فقد فاز على الولايات المتحدة بثنائية دي بروين ولوكاكو.



2- منتخب اليابان: