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إليسا تضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد

السبت 30/يونيو/2018 - 11:00 ص
إليسا تضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد
إليسا
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الفجر الفني
 
تضع المطربة إليسا اللمسات النهائية لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يضم أغانى متنوعة تتراوح مابين 12 و14 أغنية تتعاون فيها مع كبار الموزعين والشعراء والملحنين من ضمنهم نادر عبدالله وأمير طعيمة ووليد سعد ومحمد يحيى ورامى جمال ومدين ومحمد رحيم وغيرهم.

وخطفت إليسا قلوب الجمهور العربى خلال السباق الرمضانى بغنائها تتر مسلسل "ضد مجهول" للنجمة غادة عبد الرازق، وشارك فى بطلوته كل من دياب وروجينا وحنان مطاوع ورانيا منصور، والمسلسل من إخراج أيمن سلامة ومن إخراج طارق رفعت.
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