عاجل.. مد أجل النطق بالحكم على "بديع" وقيادات الإخوان في "فض رابعة" لـ28 يوليو لدواع أمنية

مدت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمعهد أمناء الشرطة، أجل النطق بالحكم على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة بينهم أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان وصفوت حجازي، وعبدالرحمن البر وأحمد عارف وعمرو زكي عضو البرلمان الأسبق وباسم عودة وزير التموين الأسبق وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 28 يوليو؛ لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.





وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.





وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.



