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جنوب السودان: وقف إطلاق النار الدائم يدخل حيز التنفيذ

السبت 30/يونيو/2018 - 11:01 ص
جنوب السودان: وقف إطلاق النار الدائم يدخل حيز التنفيذ
مسلحون في جنوب السودان
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وكالات
 

دخل اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار الموقع بين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين ريك مشار بالعاصمة السودانية الخرطوم الاربعاء الماضي حيّز التنفيذ في الساعات الاولي من صباح اليوم السبت.

 

وبحسب متابعات مراسل الوكالة بالعاصمة جوبا، فإن الأطراف المتحاربة لم تدخل في أي مواجهات مسلحة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أصدر الرئيس كير وريك مشار توجيهات صارمة للقيادات العسكرية لاحترام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

 

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الحكومي بالعاصمة جوبا "إن القوات الحكومية تلتزم بتنفيذ الاتفاق الأخير، بعدما صدرت توجيهات من القيادة العليا للقيادات الميدانية في ميادين القتال بوقف جميع أعمال القتال".

 

وأضاف "لقد قام وزير الدفاع كوال منيانق بتنوير كافة قيادات الجيش بوزارة الدفاع أمس الأول بمخرجات اتفاق الخرطوم، مطالباً إياهم بالالتزام بتنفيذه روحاً ونصاً".

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