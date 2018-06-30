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روسيا توقع أول عقد لشراء مقاتلات الجيل الخامس

السبت 30/يونيو/2018 - 09:47 ص
روسيا توقع أول عقد لشراء مقاتلات الجيل الخامس
مقاتلة سو-57
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وكالات
 

تتسلم القوات الجوية الروسية، في أقرب وقت، أولى دفعات طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، طراز "سو57-"، طبقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت.

 

وأبلغ نائب وزير دفاع روسيا، أليكسي كريفوروتشينكو، الصحفيين، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع وقعت عقداً لشراء 12 طائرة من طراز "سو57-"

 

وقال نائب وزير الدفاع: "تم توقيع أول عقد لشراء طائرات "سو57-". وستبدأ القوات تسلمها في أقرب وقت".

 

واستمرت روسيا في اختبار الطائرة الجديدة منذ عام 2010 عندما أنجزت طائرة "سو57-" رحلتها الجوية الأولى.

وحُددت مهمة "سوخوي 57" في تدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

 

وتتمتع "سوخوي 57" بقدرات فنية تتيح لها تخريب نظام السيطرة على الطيران المعادي، حسب سبوتنيك.

المزيد عن: شراء مقاتلات روسيا توقيع أول عقد الجيل الخامس
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