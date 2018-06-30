روسيا توقع أول عقد لشراء مقاتلات الجيل الخامس
السبت 30/يونيو/2018 - 09:47 ص
وكالات
تتسلم القوات الجوية
الروسية، في أقرب وقت، أولى دفعات طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، طراز "سو57-"،
طبقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت.
وأبلغ نائب وزير
دفاع روسيا، أليكسي كريفوروتشينكو، الصحفيين، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع وقعت عقداً
لشراء 12 طائرة من طراز "سو57-"
وقال نائب وزير
الدفاع: "تم توقيع أول عقد لشراء طائرات "سو57-". وستبدأ القوات تسلمها
في أقرب وقت".
واستمرت روسيا
في اختبار الطائرة الجديدة منذ عام 2010 عندما أنجزت طائرة "سو57-" رحلتها
الجوية الأولى.
وحُددت مهمة
"سوخوي 57" في تدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.
وتتمتع "سوخوي
57" بقدرات فنية تتيح لها تخريب نظام السيطرة على الطيران المعادي، حسب سبوتنيك.
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