روسيا توقع أول عقد لشراء مقاتلات الجيل الخامس

تتسلم القوات الجوية الروسية، في أقرب وقت، أولى دفعات طائرات مقاتلة من الجيل الخامس، طراز "سو57-"، طبقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت.

وأبلغ نائب وزير دفاع روسيا، أليكسي كريفوروتشينكو، الصحفيين، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع وقعت عقداً لشراء 12 طائرة من طراز "سو57-"

وقال نائب وزير الدفاع: "تم توقيع أول عقد لشراء طائرات "سو57-". وستبدأ القوات تسلمها في أقرب وقت".

واستمرت روسيا في اختبار الطائرة الجديدة منذ عام 2010 عندما أنجزت طائرة "سو57-" رحلتها الجوية الأولى.

وحُددت مهمة "سوخوي 57" في تدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

وتتمتع "سوخوي 57" بقدرات فنية تتيح لها تخريب نظام السيطرة على الطيران المعادي، حسب سبوتنيك.