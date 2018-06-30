استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها ضد نظام الملالي بإيران

تستمر الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران، لليوم الرابع على التوالي، حيث يطالب المتظاهرون بحل لتدهور الحالة الاقتصادية للبلاد.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم السبت، احتج الآلاف من أهالي العاصمة طهران في شارع "غلوبندك، خميني، خورشيد، انقلاب" متجهين نحو البرلمان، وعلى أثر ذلك حدثت اشتباكات مع الأمن واعتقل 24 شخصاً منهم امرأتين، كما استمر إغلاق المحلات في سوق البازار في مدينة طهران اعتراضاً على ارتفاع الأسعار وتدني العملة.

وفي السياق، احتج عدد من المتضررين من قبل شركة كاسبين المالية في المدن الإيرانية أصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، همدان، أراک، کرمنشاه، کازرون، رشت، رامسر، اعتراضاً على عدم حل مشاكلهم المالية، كما احتج أيضاً المئات من العمال في شركة كيش للأخشاب أمام مقر الشركة في جزيرة كيش اعتراضا على التأخير باستلام مرتباتهم.

وفي جنوب غرب إيران، خرج الآلاف من أهالي مدينة المحمرة، اعتراضاً على طريقة توزيع مياه الشرب، وقد قابل هذا الاعتراض بالعنف من قبل الحرس الثوري وقوات الأمن، كما استمر احتجاج أهالي مدينة عبادان جنوب الأحواز بسبب انقطاع المياه وقلة مصادرها.

وعلى صعيد أخر، أعلنت شركة الفرنسية الإيطالية لصناعة الطائرات ATR أنها لن تزود إيران ببقية الطائرات التي من المفترض أن تزودها بها وذلك بداعي عودة العقوبات على إيران.