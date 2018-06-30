قمة نارية بين الأرجنتين وفرنسا في صراع مثير بين ميسي وجريزمان





يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الأرجنتين في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد "كازان أرينا"، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم روسيا 2018.





يسعى المنتخب الفرنسي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والتأهل للدور ربع النهائي من المونديال، ومواصلة عروضه القوية بعدما نجح في تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.





ويطمح المدير الفني للمنتخب الفرنسي في استغلال تألق الثلاثي بول بوجبا ومبابي وجريزمان، لقيادة الديوك لعبور عقبة التانجو ومواصلة المشوار نحو اللقب الغائب منذ عام 1998.





وعلى الجانب الأخر يبحث رفاق البرغوق ليونيل ميسي عن استعادة الثقة وتحقيق الفوز في لقاء اليوم بعدما خطف التانجو التأهل لدور الـ16 بشق الأنفس من أنياب النسور النيجيرية، حيث احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط.





وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة بين المنتخبين في بطولة كأس العالم، حيث سبق أن التقى المنتخبان فى مباراتين تذوق خلالهما المنتخب الأرجنتينى طعم الانتصار، وتغلبت الأرجنتين على فرنسا بهدف نظيف عام 1930 فى مونديال أوروجواى، كما فازت الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة الثانية التى جمعتهما بمونديال 1978 الذى أقيم فى الأرجنتين.



