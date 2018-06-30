مواطنون عن ثورة 30 يونيو: "أنقذتنا.. وكنا هنروح في داهية"



وقال أحد المواطنين، "صورة 30 يونيو هى الثورة الحقيقية وأنقذتنا".





وأضاف آخر: "كانت البلد هتكون في حالة فوضى عارمة، وكانت البلد هتنزلق في نفق مظلم".

وعقب ثالث: "كانت جماعة الإخوان هتفضل في الحكم.. وهنروح في داهية".





وعلق أحدهم: "كنا هنبقا زي سوريا والعراق"، وعقب أخر: "كان زمنا في سابع أرض والبلد هضيع".



عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، يرصد رأى المواطنين فيما كان يمكن أن يحدث لو لم تنجح ثورة 30 يونيو.