اليمن.. ميليشيا الحوثي تجنّد السجناء من الحديدة إلى ذمار

وجه نزلاء السجن المركزي في الحديدة الجمعة نداء استغاثة للحكومة الشرعية وقيادة جبهة الساحل الغربي والمنظمات الدولية والإقليمية لإنقاذهم من انتهاكات مليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي نقلت بعض السجناء الى محافظات أخرى. كما قامت بقتل عدد من السجناء وأوقعت العديد من الإصابات ومنعت عن بعضهم الأكل والشرب.

وجاءت تلك التطورات بعد اشتباكات جرت، الخميس، في السجن المركزي بالحديدة، سقط خلالها قتلى وجرحى حين استخدمت الميليشيات الرصاص الحي ضدهم نتيجة رفضهم الأوامر بنقلهم إلى محافظات أخرى وتجنيدهم.

إلى ذلك، أكدت مصادر أن الميليشيات أطلقت سراح عدد من سجناء سجن ذمار متهمين بقضايا قتل وزجت بهم في جبهات القتال.