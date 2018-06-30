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ضبط 7 أشخاص يشتبه فى تورطهم بسرقة 2 مليار وحدة بيانات شخصية بالصين

السبت 30/يونيو/2018 - 09:38 ص
ضبط 7 أشخاص يشتبه فى تورطهم بسرقة 2 مليار وحدة بيانات شخصية بالصين
قرصنة الكترونية
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وكالات
 

أعلنت الشرطة فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبى الصين، اليوم السبت، إلقاء القبض على 7 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى سرقة أكثر من 2 مليار وحدة بيانات شخصية.

 

 وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، نقلا عن الشرطة فى مدينة تشونجتسو، أن البيانات شملت حسابات البريد الإلكترونى وكلمات المرور وأرقام التعريف وأرقام الهواتف المحمولة وحسابات الدفع لأشخاص من أكثر من 60 دولة ومنطقة، وعثرت الشرطة على العديد من عمليات تسجيل الدخول غير الطبيعية لحسابات دفع خاصة بطرف ثالث فى شهر يونيو 2017، وأجرت تحقيقاً دام شهراً لضبط المتهمين.

 

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