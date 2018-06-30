ترامب ينفي نيته الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته اتخاذ قرار بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية.

وقال ترامب، أمس الجمعة، من متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان": "لا أعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنه "من المبالغة" القول إن ترامب يخطط للانسحاب من منظمة التجارة العالمية".

وأضاف منوتشين: "الرئيس كان واضحا معنا ومع الآخرين، لديه مخاوف بخصوص منظمة التجارة العالمية. هو يعتقد أنها تتضمن جوانب غير عادلة".

وأوضح أنه رغم شكوى ترامب من أن الصين ودول أخرى استخدمت قواعد منظمة التجارة لمصلحتها فإننا "نركز على التجارة الحرة" و"كسر الحواجز" التجارية بين الدول.

وأفاد تقرير نشره موقع "اكسيوس" بأن ترامب أبلغ كبار المسؤولين بنيته الانسحاب من المنظمة الدولية التي ساهمت بلاده في تأسيسها، والتي تحكم عادة لصالح الولايات المتحدة حين تلجأ واشنطن لها لتسوية أي أزمات تجارية.

لكن ترامب شكا مرارا من القواعد التجارية، واصفا منظمة التجارة العالمية بـ"الكارثة". كما ضرب قواعد التجارة الدولية عرض الحائط حين قام بفرض رسوم باهظة على واردات بلاده من الألمنيوم والصلب والبضائع الصينية، وتقدر قيمة هذه الواردات بعشرات مليارات الدولارات، تحت حجة الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي.