كولومبيا VS إنجلترا .. تاريخ مواجهات الثنائي الإنجليزي "سترلينج" و"هاري كين" ضد النمر الكولومبي "فالكاو"





مواجهة صعبة تجمع منتخب إنجلترا مع نظيره الكولومبي في تمام الثامنة مساءًا، يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو، علي ملعب "سبارتاك" ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم (روسيا 2018).





منتخب كولومبيا تأهل لدور الـ16 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما صعد منتخب إنجلترا لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط أيضًا.





وسبق وتقابل المنتخبين الكولومبي والإنجليزي في 5 مواجهات سابقة، فاز منتخب انجلترا في 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وكان آخر لقاء بينهما في مايو 2005 وانتهي بفوز منتخب "الأسود الثلاثة" 3-2، بفضل "ثلاثية" مايكل أوين.





ويضم المنتخب الإنجليزي مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين في أفضل دوريات العالم أبرزهم، القناص "هاري كين" نجم توتنهام هوتسبير، وهداف النسخة الحالية للمونديال برصيد 5 أهداف، وكذلك رحيم سترلينج نجم مانشيستر سيتي واللذان ساهم بشكل كبير في تأهل منتخب بلادهما لدور الـ16بالمونديال.





في المقابل يتسلح منتخب كولومبيا بـ"رادميل فالكاو" نجم موناكو الفرنسي والذي تعقد عليه الجماهير الكولومبية الآمال العريضة في تجاوز منتخب الأسود الثلاثة والتأهل لدور الثمانية خاصة بعد إصابة هداف الفريق خاميس رودريجيز واحتمال غيابه عن مواجهة المنتخب الإنجليزي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات النمر الكولومبي رادميل فالكاو ضد الثنائي الإنجليزي هاري كين ورحيم سترلينج:-





1- فالكاو VS هاري كين:

تقابل رادميل فالكاو مع نظيره هاري كين هداف المنتخب الإنجليزي في 4 مواجهات سابقة خلال مسيرتهما بالملاعب، فاز النجم الكولومبي في 3 مباريات، وانتهت مباراة بالتعادل السلبي، وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:-





- أول مواجهة جمعت بين "فالكاو" و"هاري كين" كانت في الدور الإنجليزي موسم 2014/2015، وكان الأول يلعب ضمن صفوف مانشيستر يونايتد، بينما كان الثاني لاعبًا في صفوف توتنهام، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.





- تكرر اللقاء بين فالكاو وهاري كين في مباراة الدور الثاني بين مانشيستر يونايتد وتوتنهام في موسم 2014/2015، وفاز اليونايتد بثلاثية نظيفة، سجل الأهداف (فيلايني – كاريك – روني)





- أما المواجهة الثالثة بين فالكاو وهاري كين كانت في لقاء موناكو الفرنسي والذي يلعب له نجم كولومبيا مع توتنهام هوتسبير الفريق الحالي للمهاجم الإنجليزي وذلك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2016/2017، وفاز موناكو 2/1.





- تجدد اللقاء بين فالكاو وهاري كين في مباراة الإياب بين موناكو وتوتنهام بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2016/2017، وفاز بطل فرنسا بهدفين مقابل هدف، وسجل "كين" هدف فريقه الوحيد باللقاء.





2- فالكاو VS سترلينج:





تقابل الكولومبي رادميل فالكاو مع الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشيستر سيتي في 4 مباريات رسمية خلال مسيرتهما بالملاعب، خسر مباراتين، وفاز في مثلهما، وسجلت أندية نجم كولومبيا 8 أهداف مقابل 9 أهداف لأندية "سترلينج"، وجاءت نتائج مواجهاتهما كالتالي:





- أول مواجهة جمعت فالكاو مع رحيم سترلينج كانت في 14 ديسمبر 2014 بالدوري الإنجليزي موسم 2014/2015، خلال مباراة مانشيستر يونايتد الفريق السابق للنجم الكولومبي، مع ليفربول الذي كان يلعب له نجم إنجلترا، وفاز اليونايتد بثلاثية نظيفة.





- تجدد اللقاء بين ليفربول ومانشيستر يونايتد وكذلك بين "سترلينج" و"فالكاو" في مباراة الدور الثاني بالدوري الإنجليزي موسم 2014/2015، وفاز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.





- بعد إنتقال سترلينج لصفوف مانشيستر سيتي، وفالكاو لصفوف تشيلسي تجدد اللقاء بينهما مرة أخري في الدوري الإنجليزي، موسم 2015/2016، وفاز السيتي بثلاثية نظيفة، وسجل سترلينج الهدف الثاني لفريقه بالمباراة.





- في موسم 2016/2017 وبعد انتقال فالكاو لفريق موناكو الفرنسي تقابل مع مانشيستر سيتي الفريق الحالي لـ رحيم سترلينج في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز السيتي بنتيجة 5/3، وسجل سترلينج هدفًا لفريقه، بينما سجل النمر الكولومبي هدفين للفريق الفرنسي.



