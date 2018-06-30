أوزيل يعترف بمرارة خروج منتخب ألمانيا من المونديال

اعترف مسعود أوزيل، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم بشعوره بمرارة شديدة، بسبب خروج المنتخب من بطولة كأس العالم من دورها الأول، وقال إنَّ الخروج بهذا الشكل أمر يؤلمه كثيرًا.

وخرج المنتخب الألماني من المونديال الروسي من الدور الأول بعدما تلقّى هزيمة بهدفين دون رد من المنتخب الكوري الجنوبي، ليودع البطولة بعد أن كان أحد المرشحين للفوز بكأسها والحفاظ على لقبه الذي أحرزه في البرازيل 2014.

وكتب مسعود أوزيل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المنتخب لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، مشيرًا إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت لكي يتغلب على ما حدث للمنتخب الألماني في كأس العالم.