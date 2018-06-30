رئيس الوزراء يغادر إلى موريتانيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، اليوم، إلى موريتانيا؛ للمشاركة في القمة الإفريقية في دورتها الـ31، في نواكشوط بموريتانيا، تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد.. مسار مستدام لتحويل إفريقيا".





وتتمحور قمة قادة دول الاتحاد الإفريقي، في نواكشوط، حول تعزيز التضامن في القارة، والتي تعد أحد الأهداف الأساسية للقمة.





وتتضمن القمة عدة ملفات تأتي على رأسها محاربة الفساد بالقارة الإفريقية، وبحث الملف الأمني والسياسي فضلا عن ملف تمويل الاتحاد الإفريقي.





وتتناول القمة بحث النزاعات المسلحة والأوضاع في بؤر التوتر بالقارة خاصة وسط إفريقيا.





ولأول مرة يقدم الاتحاد تقرير بشأن رؤيته لحل النزاع على الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة الكوليزاربو.





كما سيتم عقد قمة لدول الجوار الليبي لبحث الأوضاع في ليبيا، وتشارك فيها "مصر، الجزائر، تونس، تشاد، النيجر".





وتطرح القمة ملف التمويل المالي للاتحاد لتنفيذ قرار قمة كيجالي، والتي أقرت باقتطاع 0.2% من واردات خارج القارة لتمويل الاتحاد.



