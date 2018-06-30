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الجيش السوري يدخل بلدات الكرك الشرقي والغارية الغربية والغارية الشرقية بدرعا

السبت 30/يونيو/2018 - 08:40 ص
الجيش السوري يدخل بلدات الكرك الشرقي والغارية الغربية والغارية الشرقية بدرعا
الجيش السوري - أرشيفية
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أسماء العزب
 

أفادت روسيا اليوم، منذ قليل، في خبر عاجل لها، بأن الجيش السوري دخل بلدات الكرك الشرقي والغارية الغربية والغارية الشرقية في ريف درعا.


وتوصلت القوات الحكومية لاتفاق يقضي بنقل مسلحي مدينة درعا إلى محافظة إدلب شمال غربى سوريا اليوم السبت.


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