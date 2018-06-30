الطالع الفلكي السّبت 30/6/2018..الأسلوب التّقلِيدى!

**القمر فى الرّبع الثّالث، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





*اليوم 23 بَؤونَة قبطى، 30 حُزيْرَان رُومى، 16 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أنا جاى أطلب الأرب مِنّك(فِمِين؟)-فِبَنت حضرتك.(جورج سيدهم من فيلم البحث عن فضيحة-1973)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(عطارد فى الأسد تربيع أورانُوس فى الثّور- غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)





عطارد تربيع أورانُوس نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الثّالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





أفكارك/عطارد فى الأسد (قد) تعتقد أنها إبتكارية وخارج الصندوق /أورانوس فى الثّور ما يجعلك تصمّ أذنيْك عن الإستماع لعيوبها أو مدى قابليتها للتطبيق ، كما أن أسلوب تواصلك/عطارد (قد) يكون غير مألوف/أورانوس و تأثيره قد يكون إيجابى أو سلبى والإختيار لك ، فأسلوب محمّد عوض للتواصل مع ماجدة الخطيب بفيلم مجانين بالوراثة غير مألوف لكنه يصف الجانب الإيجابى لهذا التربيع ، أسلوب عادل إمام للتواصل مع ميرفت أمين بفيلم البحث عن فضيحة يصف الجانب السلبى غير المرغوب لهذا التربيع فيخفض من هيبة الأسد ويؤدى لسوء الفهم ، دخول البيوت من أبوابها رغم أنه الأسلوب التّقليدى لكنه لايزال الصحيح ليكفل تواصلك المطلوب/عطارد بعد جمعك للبيانات المطلوبة والصحيحة لتضمن إحتفاظك بهيْبَة الأسد ، بمشيئة الله تَعَالى.





هذا الإتصال (قد) يجعلك تتكلم سريعاً وظنك أنك فهمت موضوع النقاش بسبب ثقتك الزائدة ومقاطعتك للمُتكلم ليكون كلامك فى الإتجاه الخاطئ ، نصيحة هذا الإتصال أن تسكت وتسمع بإنصات حتى يُنهى المُتحدث كلامه تماماً وتكون قد فهمته دون لبس لتكون ردودك مُرتّبة ومنطقيّة.









*إلى الطّوالع اليوميّة.....





برج الحمل: الخير الذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد، وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز من الكنوز فلا تستخف بها.

برج الثور: اليوم مُخصص للمتعة والإسترخاء،الخلاف على نوعية طبق اليوم ، مُتع الحياة المجانية هى أغلى المُتع فأشكر الله تَعَالى على النّعمة.





برج الجوزاء: بحثك عن الأمان العاطفى قد ينتهى اليوم بعثورك على فتاة أحلامك أو تسوية نزاع مع الزوجة بمشيئة الله تَعَالى.

برج السّرطان: كن معتدلاً فى طعامك وبالتوازى معتدلاً فى علاقتك مع الحبيب ، القرب الزائد والإبتعاد الزائد كلاهما آثاره سيئة،خيرالأمور الوَسَطْ.





برج الأسد: الإستفادة القصوى من المال وعروض الخصومات وشراء ماتحتاجه فقط يوفر لك قرشاً ثميناً لصندوق الطوارئ بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: إبتعد عن التدخل فى شئون الآخرين و اهتم بشئونك ومصلحتك، لا توجّه النصيحة إلا لمن يستحقها ، ويُقدّرها.





برج الميزان: حضورك مصدرلإبهاج الأقارب والأصهار خاصةً مع الأطفال ، إحترس من زلّة لسان بمزحة قد تخدش أذن الحاضرات.

برج العقرب: يوم مناسب للإنطلاق بين أحضان الطبيعة و الجلوس فى الأندية و المتنزّهات ، كتاب مع قهوتك المُفضّلة أفضل طريقة لشحن بطاريّتك بالطاقة.





برج القوس: خفّض من سقف توقعاتك بخصوص الآخرين فغالباً لن يكونو عند حسن ظنّك، ماحَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الجدي: مُشاكسة الجنس الآخر اليوم لها عواقب غير لطيفة ،إبتعد عن إستفزاز الحبيب/ة بإنتقادات لا لزوم لها.





برج الدّلو: الكلمات الصغيرة قد تكبر مثل كرة الثلج لتصنع مُشاجرة من لاشيئ ، إستعمل كلمة طيبة حتى لاتُفسد جمال اليوم مع أحب الناس لقلبك.



