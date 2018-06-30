كبار أوروبا يتنافسون من أجل خطف نجم هجوم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي ويليان جناح تشيلسي الإنجليزي، بات هدفا رئيسيا لكبار أندية أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن هناك اتصالات مع الدولي البرازيلي، الذي يمتلك أسلوبا متنوعا في الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ليس وحده المهتم باللاعب، بل إن مانشستر يونايتد أيضاً يسعى وراء اللاعب، لتدعيم خط هجوم الشياطين الحمر.

وكان النادي اللندني قد رفض عرضين من نادي برشلونة، وكان الأول بقيمة 50 مليون يورو، ثم وصل العرض الثاني إلى 56 مليون.