حمادة صدقي: "كان لازم كوبر يسيطر على اللاعبين"

أكد حمادة صدقي مدرب المنتخب الأوليمبي السابق، أن الفوضى التي حدثت في معسكر اللاعبين كانت سبب كبير في الإخفاق والخسارة التي تعرضنا لها خلال مباريات المونديال.

وقال صدقي، خلال حديثه لبرنامج " ملعب الشريف" والمذاع عبر فضائية "LTC": "اتحاد الكرة وكوبر وكابتن الفريق لم يكن دورهم واضح ولم يسيطروا على اللاعبين في وقت المباريات".

وتابع حديثه: "اللاعبون قاموا بعمل إعلانات كثيرة قبل البطولة ومن حقهم طالما اللائحة تسمح بذلك وكوبر أيضا بالتأكيد في عقده بند خاص بذلك".

وأضاف: "الإعلانات شيء يخص اتحاد الكرة أو الراعي الرسمي، على أيامنا لا نسمح بذلك وكانت القناة المتعاقد معها تدخل للتسجيل معنا ولكن في وقت معين".