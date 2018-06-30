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مهرجان ميونيخ السينمائي يكرم النجمة الإنجليزية إيما تومسون (صور)

السبت 30/يونيو/2018 - 07:59 ص
مهرجان ميونيخ السينمائي يكرم النجمة الإنجليزية إيما تومسون (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

كرم مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي النجمة الإنجليزية القدير إيما تومسون في دورته الجارية لعام 2018 بمنحها جائزة "سيني ميريت" الفخرية تقديرا لما قدمته من أعمال فنية متميزة خلال مسيرتها.

وتعتبر النجمة إيما تومسون واحدة من أبرز نجوم الصف الأول ببريطانية، حيث اشتهرت بتقديمها لدور "ناني ماكفي" في سلسلة من جزأين.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان لقطات لإيما أثناء تحيتها للجمهور الحاضر على ريد كاربت المهرجان، ولقطات أخرى بعد تسلمها للجائزة.


مهرجان ميونيخ السينمائي يكرم النجمة الإنجليزية إيما تومسون (صور)
مهرجان ميونيخ السينمائي يكرم النجمة الإنجليزية إيما تومسون (صور)
مهرجان ميونيخ السينمائي يكرم النجمة الإنجليزية إيما تومسون (صور)
مهرجان ميونيخ السينمائي يكرم النجمة الإنجليزية إيما تومسون (صور)
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