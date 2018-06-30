تأجيل طرح إنديانا جونز للمرة الثانية بسبب تسريب عدد من المشاهد

أعلن المخرج ستيفن سيلبيرج عن تأجيل موعد طرح فيلم المغامرات الشهير إنديانا جونز للنجم هاريسون فورد للمرة الثانية بسبب تسريب تفاصيل من مشاهد الفيلم من السيناريو النهائي له.

وكان من المقرر أن يتم طرح الجزء الجديد من سلسلة المغامرات، خلال عام 2019 القادم، غير أنه لم تظهر حتى الأن أي معلومات عن بدء التصوير.

وسيعود النجم هاريسون فورد لتجسيد شخصية مكتشف الآثار إنديانا جونز في جزء خامس، يغيب عنه الفنان الشاب شيا لابوف نجم الجزء الرابع.