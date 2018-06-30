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تشيلسي يجهز 70 مليون يورو للتعاقد مع حارس روما

السبت 30/يونيو/2018 - 07:50 ص
تشيلسي يجهز 70 مليون يورو للتعاقد مع حارس روما
أليسون بيكر
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عمر عبد العزيز
 

 

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد استقر على التعاقد مع الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وبحسب صحيفة "‏دي مارزيو" الإيطالية، فإن تشيلسي سيقدم عرضا بقيمة 70 مليون يورو للتعاقد مع أليسون، في ظل اقتراب تيبو كورتوا من الرحيل إلى ريال مدريد.

 

ونوهت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لا يعلم مسؤولو النادي اللندني إن كان نادي روما الإيطالي سيقبل بهذه القيمة أم لا.

 

‏وقد قل اهتمام ريال مدريد بحارس روما، لتقييم روما المرتفع لسعره، وهم يتجهون لخيار آخر وهو تيبو كورتوا، اللاعب سينتهي عقده العام المقبل وتشيلسي سيضطرون لبيعه هذا الصيف.

المزيد عن: رياضة روما تشيلسي أليسون بيكر أخبار الرياضة
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